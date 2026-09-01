Informations pratiques

Saint-Félix

Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine

Le bourg Saint-Félix Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter librement cette église du XIIe siècle et admirez ses caractéristiques architecturales et ses particularités, comme sa cheminée ou ses vitraux remarquables aux motifs végétaux.

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Le bourg Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 73 81 st-felix.mairie@orange.fr

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English : Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine

Come and visit this 12th century church freely and admire its architectural characteristics and particularities, such as its fireplace or its remarkable stained glass windows with plant motifs.

L’événement Visite de l’église Saint-Felix Journées Européennes du Patrimoine Saint-Félix a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente