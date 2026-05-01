Fontanes

Brocante/Vide-Greniers à Fontanes

Le Bourg Fontanes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

brocante, vide-greniers, bourse aux motos et mobylettes, bourse aux livres, cartes postales et vieux papiers.

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Le Bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 6 07 53 62 84

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English :

brocante, vide-greniers, bourse aux motos et mobylettes, bourse aux livres, cartes postales et vieux papiers.

L’événement Brocante/Vide-Greniers à Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot