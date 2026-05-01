Brocante/Vide-Greniers à Fontanes Fontanes
Brocante/Vide-Greniers à Fontanes Fontanes dimanche 24 mai 2026.
Fontanes
Brocante/Vide-Greniers à Fontanes
Le Bourg Fontanes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
brocante, vide-greniers, bourse aux motos et mobylettes, bourse aux livres, cartes postales et vieux papiers.
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Le Bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 6 07 53 62 84
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L’événement Brocante/Vide-Greniers à Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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