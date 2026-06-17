Réquista

Brocante Vide-greniers à Lincou

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

RDV annuel sur les bords du Tarn à Lincou (6km de Réquista)

Cette année la brocante aura lieu aux abords du chateau de Lincou au bord du Tarn

Brocante, vide-grenier et restauration sur place

Au bord des rives du Tarn, dans le cadre ombragé de Lincou, commune de Réquista, venez passer une agréable journée.

Plus de 100 exposants vous attendent pour chiner et faire de bonnes affaires.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Tarif exposants 2,50 € le mètre linéaire. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Annual flea market on the banks of the Tarn at Lincou (6km from Réquista)

This year’s flea market will take place on the banks of the Tarn near the Lincou castle

L’événement Brocante Vide-greniers à Lincou Réquista a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)