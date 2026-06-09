Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur Réquista dimanche 5 juillet 2026.

Réquista

Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur

La Serre, 7 avenue de la Planquette Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

105

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vous sentez que tout va trop vite… Que vous avez besoin de vous poser, de respirer, de vous retrouver ? Cette journée est pour vous!

LE MURMURE DE MON INTUITION

Dimanche 5 juillet, de 9h30 à 17h

Et si vous vous offriez une journée pour ralentir… vraiment ?

Dans un espace doux, sécurisant et profondément bienveillant, nous vous invitons à déposer ce qui vous pèse, à vous reconnecter à votre corps et à écouter cette petite voix intérieure que le rythme du quotidien étouffe parfois.

Au programme

Auto-massages

Méditation

Rituel de libération

Soin énergétique

Création intuitive

Kintsugi

Tirages d’oracle

Une journée pour

Vous recentrer

Vous alléger

Retrouver confiance en votre intuition

Vous accorder un véritable temps pour vous

7 places seulement, afin de préserver l’intimité du groupe et la qualité des échanges.

Si votre cœur vous appelle, c’est peut-être que cette journée est faite pour vous.

Tarif 105 € (repas compris) Réservation obligatoire au 0698407235

Réservé aux femmes

Journée animée par Nat’Harmonie et Stéphanie Lecomte.

Rendez vous à La Serre, 7 avenue de la Planquette, 12170 Réquista 105 .

La Serre, 7 avenue de la Planquette Réquista 12170 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you feel that everything is going too fast? Do you need to settle down, breathe, find yourself? This day is for you!

L’événement Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur Réquista a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)