Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur Réquista
Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur Réquista dimanche 5 juillet 2026.
Réquista
Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur
La Serre, 7 avenue de la Planquette Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
105
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vous sentez que tout va trop vite… Que vous avez besoin de vous poser, de respirer, de vous retrouver ? Cette journée est pour vous!
LE MURMURE DE MON INTUITION
Dimanche 5 juillet, de 9h30 à 17h
Et si vous vous offriez une journée pour ralentir… vraiment ?
Dans un espace doux, sécurisant et profondément bienveillant, nous vous invitons à déposer ce qui vous pèse, à vous reconnecter à votre corps et à écouter cette petite voix intérieure que le rythme du quotidien étouffe parfois.
Au programme
Auto-massages
Méditation
Rituel de libération
Soin énergétique
Création intuitive
Kintsugi
Tirages d’oracle
Une journée pour
Vous recentrer
Vous alléger
Retrouver confiance en votre intuition
Vous accorder un véritable temps pour vous
7 places seulement, afin de préserver l’intimité du groupe et la qualité des échanges.
Si votre cœur vous appelle, c’est peut-être que cette journée est faite pour vous.
Tarif 105 € (repas compris) Réservation obligatoire au 0698407235
Réservé aux femmes
Journée animée par Nat’Harmonie et Stéphanie Lecomte.
Rendez vous à La Serre, 7 avenue de la Planquette, 12170 Réquista 105 .
La Serre, 7 avenue de la Planquette Réquista 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Do you feel that everything is going too fast? Do you need to settle down, breathe, find yourself? This day is for you!
L’événement Journée cercle de femmes Ralentir pour écouter la voix de son cœur Réquista a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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