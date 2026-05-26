FESTIVAL DES FORETS RENCONTRE AVEC L’ARBRE Réquista
FESTIVAL DES FORETS RENCONTRE AVEC L’ARBRE Réquista dimanche 14 juin 2026.
Réquista
FESTIVAL DES FORETS RENCONTRE AVEC L’ARBRE
Place Prosper Boissonnade Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Une marionnette géante entraîne le public dans une déambulation narrative et poétique au cœur de la forêt du Lagast.
Dimanche 14 juin à 14h, la forêt du Lagast accueille une marionnette géante en bois haute de 2,50m, un être surprenant, en fait un arbre qui marche va entraîner le public dans une déambulation narrative et poétique, dans une forme de lien vivant hors du commun avec les arbres, et même à nous questionner sur notre propre rapport au monde de la nature.
Animé par Camille Thibault, comédienne, metteuse en scène et marionnettiste, elle est la créatrice de ce spectacle Racines .
Une belle occasion de vivre différemment un moment dans la forêt du Lagast.
Spectacle organisé par Kalbéni.
Tout public Entrée libre. .
Place Prosper Boissonnade Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 31 90 32 02 socioculturel@requistanais.fr
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English :
A giant puppet takes the audience on a narrative and poetic stroll through the heart of the Lagast forest.
L’événement FESTIVAL DES FORETS RENCONTRE AVEC L’ARBRE Réquista a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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