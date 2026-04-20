Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS ZA La Borie de la Croix Réquista

Réquista

Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS

ZA La Borie de la Croix 8 Avenue du Marché Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Restaurant traditionnel en périphérie de la ville.

Une soirée conviviale à ne pas rater ! à partir de 19h30. .

ZA La Borie de la Croix 8 Avenue du Marché Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 11 70 loasis.requista@orange.fr

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English :

Traditional restaurant on the outskirts of town.

L’événement Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS Réquista a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)