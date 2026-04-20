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Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS ZA La Borie de la Croix Réquista

Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS ZA La Borie de la Croix Réquista

Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS ZA La Borie de la Croix Réquista samedi 30 mai 2026.

Lieu : ZA La Borie de la Croix

Adresse : 8 Avenue du Marché

Ville : 12170 Réquista

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Réquista

Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS

ZA La Borie de la Croix 8 Avenue du Marché Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Restaurant traditionnel en périphérie de la ville.
Une soirée conviviale à ne pas rater ! à partir de 19h30.   .

ZA La Borie de la Croix 8 Avenue du Marché Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 11 70  loasis.requista@orange.fr

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English :

Traditional restaurant on the outskirts of town.

L’événement Soirée moules frites au Restaurant l’OASIS Réquista a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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