Gala de danse Réquista
Gala de danse Réquista vendredi 19 juin 2026.
Réquista
Gala de danse
Place François Fabié Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Un moment de grâce et d’émotion !
Les danseuses et danseurs de l’école de danse de Réquista montent sur scène pour leur grand gala annuel !
Rendez-vous le 19 et 20 juin à 21h à la salle de spectacle de Réquista, pour deux soirées rythmées par la passion, l’énergie et le plaisir de danser. Petits et grands vous réservent un spectacle haut en couleurs, fruit d’une année de travail et de créativité.
Venez les applaudir et partager ce beau moment avec eux ! .
Place François Fabié Réquista 12170 Aveyron Occitanie
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English :
A moment of grace and emotion!
L’événement Gala de danse Réquista a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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