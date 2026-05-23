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Déjeuner tripous et tête de veau à l’Hôpital-Bellegarde Réquista

Déjeuner tripous et tête de veau à l’Hôpital-Bellegarde Réquista dimanche 21 juin 2026.

Ville : 12170 Réquista

Département : Aveyron

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Réquista

Déjeuner tripous et tête de veau à l’Hôpital-Bellegarde

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Déjeuner traditionnel aveyronnais
Déjeuner servi en continu de 9h à 14h sous chapiteau à L’Hôpital-Bellegarde.
Au menu tripous et tête de veau, pour un moment gourmand et traditionnel.
Possibilité de manger sur place ou de prendre à emporter.
Buvette sur place toute la matinée.
Jeux en bois pour petits et grands.   .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 88 52 12 44 

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English :

Traditional Aveyron lunch

L’événement Déjeuner tripous et tête de veau à l’Hôpital-Bellegarde Réquista a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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