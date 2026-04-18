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Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR) Réquista

Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR) Réquista

Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR) Réquista samedi 23 mai 2026.

Ville : 12170 Réquista

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 60 Tarif de base plein tarif Licencié FFC

Réquista

Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR)

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Licencié FFC

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Grande première pour l’UCDR !
Une nouvelle course cycliste d’ultra distance qui fera vibrer les routes de l’Aveyron !

Départ depuis Réquista
Trois parcours sont proposés pour tous les passionnés de vélo et d’aventure
150 km départ à 8h04
250 km départ à 6h06
350 km départ à 6h06

Au programme des kilomètres de routes et de paysages exceptionnels à travers l’Aveyron, pour repousser ses limites et vivre une expérience sportive inoubliable.
Et après l’effort, un repas convivial attend tous les participants à l’arrivée
Inscriptions ouvertes
https://www.helloasso.com/associations/union-cycliste-du-requistanais/evenements/uba-ultra-biking-aveyron-1?fbclid=IwY2xjawRQIwZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeiYlDQjfyaM-6CHEENfSgXPGTNtqrE7I8jszHlfBsVPkq2pKBRNPRQOir4P8_aem_uuwfUmAA1fbHBeZHrfkhNw
Une première édition à ne pas manquer ! 60  .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 87 08 61 75  ucdrrequista@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A first for UCDR!

L’événement Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR) Réquista a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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