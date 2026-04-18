Réquista

Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR)

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Licencié FFC

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Grande première pour l’UCDR !

Une nouvelle course cycliste d’ultra distance qui fera vibrer les routes de l’Aveyron !

Départ depuis Réquista

Trois parcours sont proposés pour tous les passionnés de vélo et d’aventure

150 km départ à 8h04

250 km départ à 6h06

350 km départ à 6h06

Au programme des kilomètres de routes et de paysages exceptionnels à travers l’Aveyron, pour repousser ses limites et vivre une expérience sportive inoubliable.

Et après l’effort, un repas convivial attend tous les participants à l’arrivée

Inscriptions ouvertes

https://www.helloasso.com/associations/union-cycliste-du-requistanais/evenements/uba-ultra-biking-aveyron-1?fbclid=IwY2xjawRQIwZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeiYlDQjfyaM-6CHEENfSgXPGTNtqrE7I8jszHlfBsVPkq2pKBRNPRQOir4P8_aem_uuwfUmAA1fbHBeZHrfkhNw

Une première édition à ne pas manquer ! 60 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 87 08 61 75 ucdrrequista@hotmail.com

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English :

A first for UCDR!

L’événement Ultra Biking Aveyron 1ère édition Union Cycliste du Réquistanais (UCDR) Réquista a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)