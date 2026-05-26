Réquista

Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Deux soirées de folie à Réquista foot, bodega, musique et ambiance rouge & noire jusqu’au bout de la nuit !

Vendredi 5 juin Tournoi Sixte

À partir de 19h au stade Robert Fournier

80€ par équipe inscription obligatoire au 07.89.00.61.81

Forme ton équipe et viens défendre tes couleurs !

Buvette & restauration sur place

Samedi 6 juin BODEGA avec le groupe CAPSULE et DJ Kevin Sevilla

A partir de 19h au marché Ovin (face à Carrefour Market)

Buvette & restauration sur place

Que tu sois joueur, supporter ou simplement là pour profiter… ce week-end est fait pour toi .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 72 66 08 32 usrequista.foot@gmail.com

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English :

Two crazy evenings in Réquista: soccer, bodega, music and a red & black atmosphere all night long!

L’événement Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega Réquista a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)