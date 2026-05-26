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Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega Réquista

Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega Réquista

Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega Réquista vendredi 5 juin 2026.

Ville : 12170 Réquista

Département : Aveyron

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Réquista

Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06

Deux soirées de folie à Réquista foot, bodega, musique et ambiance rouge & noire jusqu’au bout de la nuit !
Vendredi 5 juin Tournoi Sixte
À partir de 19h au stade Robert Fournier
80€ par équipe inscription obligatoire au 07.89.00.61.81
Forme ton équipe et viens défendre tes couleurs !
Buvette & restauration sur place
Samedi 6 juin BODEGA avec le groupe CAPSULE et DJ Kevin Sevilla
A partir de 19h au marché Ovin (face à Carrefour Market)
Buvette & restauration sur place
Que tu sois joueur, supporter ou simplement là pour profiter… ce week-end est fait pour toi   .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 72 66 08 32  usrequista.foot@gmail.com

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English :

Two crazy evenings in Réquista: soccer, bodega, music and a red & black atmosphere all night long!

L’événement Week-end USR Tournoi Sixte & Bodega Réquista a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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