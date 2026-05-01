Exposition à l’Office de Tourisme du 29 mai au 27 juin 2026 Réquista

Réquista

Exposition à l’Office de Tourisme du 29 mai au 27 juin 2026

2A Place Prosper Boissonnade Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-15

Tout au long de l’année, des expositions diverses et variées se succèdent dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme.

PATRICK DARQUES Aquarelles

Du 29 mai au 27 juin 2026

L’Office de Tourisme du Réquistanais a le plaisir de vous inviter au vernissage de la nouvelle exposition de Patrick Darques, le vendredi 29 mai à 18h.

À travers ses aquarelles lumineuses et sensibles, l’artiste nous entraîne dans un univers fait de lumière, de silence et d’instants suspendus. Chaque œuvre invite à porter un regard différent sur des scènes simples du quotidien, des paysages familiers ou des atmosphères fugaces.

Formé à l’Académie du Jeudi à Pujaut (Gard), puis auprès du peintre indien Abel Antonysamy à Pondichéry, Patrick Darques nourrit son travail de voyages, de rencontres et d’observations sensibles. Après plusieurs expositions en Avignon autour de la vie indienne, il choisit l’Aveyron comme terre d’inspiration, puisant dans ses paysages, ses saisons et ses lumières une matière vivante et poétique.

Après avoir invité le public à découvrir la nature aveyronnaise en 2022, puis à prendre le temps d’un regard ou du chant d’un oiseau en 2024, il revient à Réquista avec une exposition qui incite à ralentir et à contempler un lever de soleil, la neige sur l’Aubrac, une expression, une lumière furtive…

Une parenthèse artistique sensible et apaisante à découvrir à l’Office de Tourisme, en présence de l’artiste, autour d’un moment convivial et d’échanges sur ses nouvelles œuvres. .

2A Place Prosper Boissonnade Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 11 79

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English :

Throughout the year, the Tourist Office showroom hosts a wide variety of exhibitions.

L’événement Exposition à l’Office de Tourisme du 29 mai au 27 juin 2026 Réquista a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)