Soirée Atelier Craft Beer Réquista
Soirée Atelier Craft Beer Réquista jeudi 4 juin 2026.
Réquista
Soirée Atelier Craft Beer
35 avenue de Rodez Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Anniversaire #2 de l’Atelier Craft Beer
Concert, food trucks & bières artisanales à volonté dès 17h.
Le jeudi 4 juin, la brasserie fête ses 2 ans et vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !
Au programme
Concert live avec le duo NO RESO
Burgers gourmands avec Lou Carretou
Pizzas avec Pepino Pizza
Dégustation de bières artisanales, toutes sans exception !
On vous attend nombreux pour lancer la fête à la brebis dans la bonne humeur ! .
35 avenue de Rodez Réquista 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Anniversaire #2 de l?Atelier Craft Beer?
Concert, food trucks & unlimited craft beers from 5pm.
L’événement Soirée Atelier Craft Beer Réquista a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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