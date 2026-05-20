Réquista

Soirée Atelier Craft Beer

35 avenue de Rodez Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Anniversaire #2 de l’Atelier Craft Beer

Concert, food trucks & bières artisanales à volonté dès 17h.

Le jeudi 4 juin, la brasserie fête ses 2 ans et vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !

Au programme

Concert live avec le duo NO RESO

Burgers gourmands avec Lou Carretou

Pizzas avec Pepino Pizza

Dégustation de bières artisanales, toutes sans exception !

On vous attend nombreux pour lancer la fête à la brebis dans la bonne humeur ! .

35 avenue de Rodez Réquista 12170 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anniversaire #2 de l?Atelier Craft Beer?

Concert, food trucks & unlimited craft beers from 5pm.

L’événement Soirée Atelier Craft Beer Réquista a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)