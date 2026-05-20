Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Atelier Craft Beer Réquista

Soirée Atelier Craft Beer Réquista

Soirée Atelier Craft Beer Réquista jeudi 4 juin 2026.

Adresse : 35 avenue de Rodez

Ville : 12170 Réquista

Département : Aveyron

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif :

Réquista

Soirée Atelier Craft Beer

35 avenue de Rodez Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Anniversaire #2 de l’Atelier Craft Beer
Concert, food trucks & bières artisanales à volonté dès 17h.
Le jeudi 4 juin, la brasserie fête ses 2 ans et vous donne rendez-vous pour une soirée festive et conviviale !
Au programme
Concert live avec le duo NO RESO
Burgers gourmands avec Lou Carretou
Pizzas avec Pepino Pizza
Dégustation de bières artisanales, toutes sans exception !
On vous attend nombreux pour lancer la fête à la brebis dans la bonne humeur !   .

35 avenue de Rodez Réquista 12170 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anniversaire #2 de l?Atelier Craft Beer?
Concert, food trucks & unlimited craft beers from 5pm.

L’événement Soirée Atelier Craft Beer Réquista a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Réquista (Aveyron)