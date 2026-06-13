Fête du village de Lincou Réquista
Fête du village de Lincou Réquista vendredi 31 juillet 2026.
Réquista
Fête du village de Lincou
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Venez nombreux partager un moment festif et convivial dans notre joli petit village de Lincou !
Fête du village de Lincou (à 6km de Réquista) sur la place du village sous chapiteau.
Au programme
Vendredi 31 juillet
20h Repas cochon grillé et tustet (18€) animé par l’orchestre de Frédéric Vernhet et ses danseuses.
23h30 Grand feu d’artifice !
Nouveau cette année repas sur réservation sur Helloasso (attention places limitées!).
Lien vers Helloasso COMITE DES FETES DE LINCOU | HelloAsso
Samedi 1 Août
14h30 Concours de pétanque en doublette
19h Apéro-concert avec Duo Nivo.
A partir de 21h Bodega avec moules à la brasucade animée par DJ YOZOUL pour clôturer les festivités.
Dimanche 2 Août
De 7h30 à 11h Déjeuner aux tripoux au château de Lincou (uniquement sur réservation avant le 27 juillet au 0780337454).
Tous nos bals sont gratuits, sur parquet et sous chapiteau.
Château gonflable pour les enfants tout le week-end. 18 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 72 04 52 87 cdflincou12@gmail.com
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English :
Come and share a festive and convivial moment in our pretty little village of Lincou!
L’événement Fête du village de Lincou Réquista a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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