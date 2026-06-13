Réquista

Fête du village de Lincou

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Venez nombreux partager un moment festif et convivial dans notre joli petit village de Lincou !

Fête du village de Lincou (à 6km de Réquista) sur la place du village sous chapiteau.

Au programme

Vendredi 31 juillet

20h Repas cochon grillé et tustet (18€) animé par l’orchestre de Frédéric Vernhet et ses danseuses.

23h30 Grand feu d’artifice !

Nouveau cette année repas sur réservation sur Helloasso (attention places limitées!).

Lien vers Helloasso COMITE DES FETES DE LINCOU | HelloAsso

Samedi 1 Août

14h30 Concours de pétanque en doublette

19h Apéro-concert avec Duo Nivo.

A partir de 21h Bodega avec moules à la brasucade animée par DJ YOZOUL pour clôturer les festivités.

Dimanche 2 Août

De 7h30 à 11h Déjeuner aux tripoux au château de Lincou (uniquement sur réservation avant le 27 juillet au 0780337454).

Tous nos bals sont gratuits, sur parquet et sous chapiteau.

Château gonflable pour les enfants tout le week-end. 18 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 72 04 52 87 cdflincou12@gmail.com

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English :

Come and share a festive and convivial moment in our pretty little village of Lincou!

L’événement Fête du village de Lincou Réquista a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)