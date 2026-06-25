Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 5ème RDV Réquista

Réquista

Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 5ème RDV

Salle des fêtes Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée soirée et spectacle avec un soft offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une soirée sous les étoiles mêlant musique, gourmandise et spectacle vivant !

Jeudi 20 août dès 18h | Réquista Parc de la salle de spectacles

Dans le cadre des rendez-vous On va en faire tout un foin ! , retrouvez-nous au parc de la salle de spectacles de Réquista pour une soirée conviviale et festive ouverte à tous.

Sous les arbres du parc, profitez d’un moment gourmand en plein air au rythme de la musique et des spectacles. Que vous ayez participé à la visite de ferme de l’après-midi ou que vous veniez uniquement pour la soirée, chacun est le bienvenu pour partager ce moment de détente et de découverte.

Entrée 5 € avec une boisson soft offerte.

Gratuit pour les moins de 15 ans et pour les personnes ayant participé à la visite de la ferme.

Restauration avec menu enfant proposé et boissons sur place.

En cas de pluie, repli dans la salle de spectacles.

18h 21h | Ambiance musicale

Deux guitares, deux sensibilités, une même envie de voyage.

Entre jazz manouche, couleurs andalouses et grands standards revisités, le duo tisse une ambiance chaleureuse, élégante et festive. Improvisation, rythmes et mélodies intemporelles se rencontrent pour accompagner ce début de soirée en douceur.

21h30 | THÉÂTRE DE RUE “ARBRES MODESTES” Compagnie Volpinex

Deux comédiens en pleine remise en question se lancent dans une reconversion inattendue les petits travaux à domicile.

Entre bricolage et pédagogie, ils tentent de joindre l’utile au nécessaire — et pourquoi pas la culture en chemin.

Avec une table de tapissier, quelques outils, des cartons, du scotch et du matériel de récupération, ils inventent une démonstration brico-pédago-écologique à leur manière. Leur objectif embarquer le public dans un voyage à la découverte des origines de la vie sur Terre et de ces êtres discrets mais essentiels les arbres.

En combinaisons de travail, ils bricolent, détournent, expliquent et dérapent parfois, dans un décor minimaliste qui laisse toute la place à l’imagination.

Le pari est audacieux, mais ils s’y accrochent jusqu’au bout. Après tout, l’espoir fait vivre — et le désespoir, mieux vaut en rire. 5 .

Salle des fêtes Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

An evening under the stars combining music, fine dining, and live entertainment!

L’événement Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 5ème RDV Réquista a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)