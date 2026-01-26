REQUIS’Trail Réquista
REQUIS'Trail Réquista dimanche 1 février 2026.
REQUIS’Trail
Réquista Aveyron
Dimanche 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Première sortie officielle de l’association Réquis’Trail !
À 14h30 Réquis’Trail RDV sous la halle du marché couvert à coté de la poste.
Venez nombreux découvrir le trail Réquistanais ! Première sortie mensuelle de l’association. Un moment convivial et ouvert à tous !
Au programme une boucle trail de 8-9 km un goûter offert par l’association.
Gratuit Email requistrail@gmail.com Facebook Réquis’Trail .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie requistrail@gmail.com
English :
First official outing for the Réquis’Trail association!
L’événement REQUIS’Trail Réquista a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)