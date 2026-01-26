REQUIS’Trail

Réquista Aveyron

Gratuit

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Première sortie officielle de l’association Réquis’Trail !

À 14h30 Réquis’Trail RDV sous la halle du marché couvert à coté de la poste.

Venez nombreux découvrir le trail Réquistanais ! Première sortie mensuelle de l’association. Un moment convivial et ouvert à tous !

Au programme une boucle trail de 8-9 km un goûter offert par l’association.

Gratuit Email requistrail@gmail.com Facebook Réquis'Trail

Réquista 12170 Aveyron Occitanie requistrail@gmail.com

English :

First official outing for the Réquis’Trail association!

L'événement REQUIS'Trail Réquista a été mis à jour le 2026-01-23