Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 3ème RDV Réquista

Réquista

Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 3ème RDV

Salle des fêtes Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée soirée et spectacle avec un soft offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une soirée sous les étoiles mêlant musique, gourmandise et spectacle vivant !

Vendredi 31 juillet dès 18h | Réquista Parc de la salle de spectacles

Dans le cadre des rendez-vous On va en faire tout un foin ! , retrouvez-nous au parc de la salle de spectacles de Réquista pour une soirée conviviale et festive ouverte à tous.

Sous les arbres du parc, profitez d’un moment gourmand en plein air au rythme de la musique et des spectacles. Que vous ayez participé à la visite de ferme de l’après-midi ou que vous veniez uniquement pour la soirée, chacun est le bienvenu pour partager ce moment de détente et de découverte.

Entrée 5 € avec une boisson soft offerte.

Gratuit pour les moins de 15 ans et pour les personnes ayant participé à la visite de la ferme.

Restauration avec menu enfant proposé et boissons sur place.

En cas de pluie, repli dans la salle de spectacles.

18h 21h | Ambiance musicale

Deux guitares, deux sensibilités, une même envie de voyage.

Entre jazz manouche, couleurs andalouses et grands standards revisités, le duo tisse une ambiance chaleureuse, élégante et festive. Improvisation, rythmes et mélodies intemporelles se rencontrent pour accompagner ce début de soirée en douceur.

21h30 | SPECTACLE-CONCERT La Soupe à l’oignon par Arnaud Cance

Ça y est, la soupe est prête !

Arnaud Cance vous invite à sa table pour un spectacle mêlant conte, musique, cuisine et humour, en français et en occitan. Une véritable recette, de vraies histoires et un vrai moment de partage à savourer en famille dès 7 ans.

Dans cette savoureuse soupe puisée au marché de la culture populaire, les contes se mêlent aux chansons et aux souvenirs. Des accents gascons, limousins, languedociens, provençaux ou auvergnats viennent parfumer ce voyage à travers les histoires et les traditions des pays occitans.

Un spectacle généreux, drôle et gourmand, à déguster sans modération. 5 .

Salle des fêtes Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

An evening under the stars combining music, fine dining, and live entertainment!

L’événement Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 3ème RDV Réquista a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)