Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 2ème RDV Réquista

Réquista

Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 2ème RDV

Salle des fêtes Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée soirée et spectacle avec un soft offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une soirée sous les étoiles mêlant musique, gourmandise et spectacle vivant !

Vendredi 24 juillet dès 18h | Réquista Parc de la salle de spectacles

Dans le cadre des rendez-vous On va en faire tout un foin ! , retrouvez-nous au parc de la salle de spectacles de Réquista pour une soirée conviviale et festive ouverte à tous.

Sous les arbres du parc, profitez d’un moment gourmand en plein air au rythme de la musique et des spectacles. Que vous ayez participé à la visite de ferme de l’après-midi ou que vous veniez uniquement pour la soirée, chacun est le bienvenu pour partager ce moment de détente et de découverte.

Entrée 5 € avec une boisson soft offerte.

Gratuit pour les moins de 15 ans et pour les personnes ayant participé à la visite de la ferme.

Restauration avec menu enfant proposé et boissons sur place.

En cas de pluie, repli dans la salle de spectacles.

18h 21h | Ambiance musicale Duo père et fils

Deux guitares, deux sensibilités, une même envie de voyage.

Entre jazz manouche, couleurs andalouses et grands standards revisités, le duo crée une ambiance chaleureuse, élégante et festive. Un voyage musical tout en nuances, entre improvisation, rythmes et mélodies intemporelles.

21h30 | SPECTACLE CONTÉ “MÊME PAS PEUR” Compagnie Graines de Baladins

Même pas peur est un spectacle conté et musical qui plonge petits et grands dans l’univers des peurs d’enfance et des créatures imaginaires ogresse, bête sauvage, monstre sous le lit…

Entre récits, musique et chansons, les histoires se croisent, tantôt drôles, tantôt tendres ou mystérieuses. Elles réveillent les frissons de l’enfance et les imaginaires cachés.

Un spectacle tout public, sensible et malicieux, pour apprivoiser ses peurs en douceur. 5 .

Salle des fêtes Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

An evening under the stars combining music, fine dining, and live entertainment!

L’événement Soirée spectacle & pause gourmande On va en faire tout un foin 2ème RDV Réquista a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)