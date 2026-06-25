Soirée jeux de société à la Médiathèque Réquista
Soirée jeux de société à la Médiathèque Réquista mercredi 29 juillet 2026.
Réquista
Soirée jeux de société à la Médiathèque
6 Place du Général de Gaulle Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Soirée jeux de société !
Mercredi 29 juillet, de 20h à 22h30, rendez vous au parvis de la Médiathèque pour jouer en famille ou entre amis.
Gratuit, ouvert à tous. .
6 Place du Général de Gaulle Réquista 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Board Game Night!
L’événement Soirée jeux de société à la Médiathèque Réquista a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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