Soirée jeux de société à la Médiathèque Réquista mercredi 29 juillet 2026.

Réquista

Soirée jeux de société à la Médiathèque

6 Place du Général de Gaulle Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Soirée jeux de société !

Mercredi 29 juillet, de 20h à 22h30, rendez vous au parvis de la Médiathèque pour jouer en famille ou entre amis.

Gratuit, ouvert à tous. .

6 Place du Général de Gaulle Réquista 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Board Game Night!

L’événement Soirée jeux de société à la Médiathèque Réquista a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)