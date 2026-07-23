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Jeux de société en soirée Bercail Maison des services du Réquistanais Réquista

mercredi 26 août 2026 · Maison des services du Réquistanais · Réquista

Jeux de société en soirée Bercail Maison des services du Réquistanais Réquista

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Maison des services du Réquistanais
Adresse
7 Avenue Vallée du Tarn
Ville
12170 Réquista
Département
Aveyron
Tarif

Réquista

Jeux de société en soirée Bercail

Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Soirée jeux de société à Saint-Jean pour toute la famille.
A 20h30 Gratuit
Renseignements au 05 65 43 68 64 ou evs@requista.fr   .

Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64  evs@requistanais.fr

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English :

Board Game Night on Saint-Jean’s Day for the whole family.

L’événement Jeux de société en soirée Bercail Réquista a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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