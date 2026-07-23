Jeux de société en soirée Bercail Maison des services du Réquistanais Réquista
mercredi 26 août 2026 · Maison des services du Réquistanais · Réquista
Informations pratiques
Réquista
Jeux de société en soirée Bercail
Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Soirée jeux de société à Saint-Jean pour toute la famille.
A 20h30 Gratuit
Renseignements au 05 65 43 68 64 ou evs@requista.fr .
Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 68 64 evs@requistanais.fr
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English :
Board Game Night on Saint-Jean’s Day for the whole family.
L’événement Jeux de société en soirée Bercail Réquista a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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