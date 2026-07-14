Brocante & Vide Greniers Été 2026 Nogent-le-Rotrou
dimanche 9 août 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Brocante & Vide Greniers Été 2026
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante Place Saint-Pol est de retour.
Vous y retrouverez des objets de collection, des antiquités et autres trésors…
Entrée libre.
Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante Place Saint-Pol est de retour.
Vous y retrouverez des objets de collection, des antiquités et autres trésors…
Entrée libre. .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 44 53 35 15
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English :
Fellow bargain hunters, are you ready!? The Place Saint-Pol flea market is back.
You’ll find collectibles, antiques, and other treasures there…
Free admission.
L’événement Brocante & Vide Greniers Été 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-09 par OTs DU PERCHE
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