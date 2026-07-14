Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Brocante & Vide Greniers Été 2026

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante Place Saint-Pol est de retour.

Vous y retrouverez des objets de collection, des antiquités et autres trésors…

Entrée libre.

Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante Place Saint-Pol est de retour.

Vous y retrouverez des objets de collection, des antiquités et autres trésors…

Entrée libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 44 53 35 15

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English :

Fellow bargain hunters, are you ready!? The Place Saint-Pol flea market is back.

You’ll find collectibles, antiques, and other treasures there…

Free admission.

L’événement Brocante & Vide Greniers Été 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-09 par OTs DU PERCHE