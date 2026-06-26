Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Dear John

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

7ème date Dear John

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

7ème date Daer John.

Dear John naît en 2017 d’une envie de filles faire de la musique bluegrass en non-mixité assumée. Aujourd’hui, après de nombreux voyages, tournées, scènes de festivals en tout genre, c’est un trio joyeux et énergique qui propose un mélange de traditionnels old-time/folk et de compositions originales, dans un registre plus large inspiré de toutes les musiques nord-américaines. Les harmonies vocales, la délicatesse des arrangements, et l’identité haute en couleur de chacune des musiciennes offrent un spectacle authentique et généreux, une ode à la sororité.

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’Été are back with a lively musical program on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.

7th date: Dear John

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Dear John Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE