Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Cajun Expérience

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

5ème date Cajun Expérience (musique de Louisiane)

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

5ème date Cajun Expérience (musique de Louisiane).

Des standards incontournables, une prédilection pour des morceaux un peu oubliés et un zest de compos constituent un répertoire savamment dosé qui contribue à l’image de marque du groupe. Cajun expérience promène, depuis quelques années déjà, son énergie acoustique et les arrangements qui le singularisent, sur les principales scènes Cajun de France et même un peu au- delà.

Accès libre .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Summer Festiv’ is back with a lively musical lineup on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026 Every Friday at 6:30 p.m.

5th date: Cajun Experience (Louisiana music)

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Cajun Expérience Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE