Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés Nogent-le-Rotrou vendredi 19 juin 2026.

Nogent-le-Rotrou

Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique et de la jeunesse | Concert les enchantés accompagnés des membres du GEM.

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h au Circonflexe, 24 rue de la Herse !

Fête de la musique et de la jeunesse | Concert les enchantés accompagnés des membres du GEM.

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h au Circonflexe, 24 rue de la Herse ! .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71

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English :

Fête de la musique et de la jeunesse | Concert les enchantés accompanied by GEM members.

Friday, June 19, 2026 from 4pm at Circonflexe, 24 rue de la Herse!

L’événement Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE