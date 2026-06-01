Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés Nogent-le-Rotrou
Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés Nogent-le-Rotrou vendredi 19 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique et de la jeunesse | Concert les enchantés accompagnés des membres du GEM.
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h au Circonflexe, 24 rue de la Herse !
Fête de la musique et de la jeunesse | Concert les enchantés accompagnés des membres du GEM.
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h au Circonflexe, 24 rue de la Herse ! .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 49 02 71
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English :
Fête de la musique et de la jeunesse | Concert les enchantés accompanied by GEM members.
Friday, June 19, 2026 from 4pm at Circonflexe, 24 rue de la Herse!
L’événement Fête de la Musique I Concert au Circonflexe Les Enchantés Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE
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