Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Celtic Sailors (musique irlandaise)

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

2ème date Celtic Sailors (musique irlandaise).

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

2ème date Celtic Sailors (musique irlandaise).

Mélangeant répertoire irlandais traditionnel, compositions originales et influences diverses, Celtic Sailors crée une fusion unique, avec une ambiance très chaleureuse et une forte complicité avec le public. Doué d’une présence scénique généreuse, Celtic Sailors joint la danse irlandaise à sa prestation, transformant l’ensemble en un véritable spectacle.

Accès libre .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’été is back, with a lively musical program in Place Saint-Pol!

From June 5 to August 28, 2026 Every Friday at 6.30pm.

2nd date: Celtic Sailors (Irish music).

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Celtic Sailors (musique irlandaise) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE