Concert Festiv’ 2026 Martha Fields (country) Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Martha Fields (country) Nogent-le-Rotrou vendredi 19 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Martha Fields (country)
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
3ème date Martha Fields (country)
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
3ème date Martha Fields (country).
Martha Fields (Texas, États-Unis) est une chanteuse et compositrice. Née avec la musique country dans le sang, elle est issue d’une longue lignée de chanteurs, musiciens et luthiers originaires des collines de l’est du Kentucky et de Virginie-Occidentale. Martha déploie son âme dans chacune de ses chansons et transporte son public dans un authentique voyage musical du Sud. Cette troubadour texane incarne cent ans d’histoire de la country, du folk, du Bluegrass et du Rock’n’Roll, dans un esprit d’authenticité et de sincérité palpable !
Accès libre .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The Festiv’ d’été is back, with a lively musical program in Place Saint-Pol!
From June 5 to August 28, 2026 Every Friday at 6.30pm.
3rd date: Martha Fields (country)
Free access
L’événement Concert Festiv’ 2026 Martha Fields (country) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-04 par OTs DU PERCHE
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