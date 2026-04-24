Nogent-le-Rotrou

La matinée des tout-petits à la bibliothèque

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une matinée entre jeux et livres spécialement réservée aux enfants de 0 à 5 ans. Avec des espaces de jeux adaptés, des tapis de lecture, des zones de motricité et des ateliers créatifs.

Pique-nique partagé le midi.

Annulation en cas de pluie

Gratuit. Sans inscription.

Avec la ludothèque Ludo’Perche, une matinée entre jeux et livres spécialement réservée aux enfants de 0 à 5 ans. Avec des espaces de jeux adaptés, des tapis de lecture, des zones de motricité et des ateliers créatifs.

Si le temps le permet, la matinée se terminera par un pique-nique partagé sur les pelouses de la bibliothèque.

Annulation en cas de pluie

Gratuit. Sans inscription.

Renseignement au 02.37.52.76.16. .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A morning of games and books specially reserved for children aged 0 to 5. With adapted play areas, reading mats, motor skills zones and creative workshops.

Shared picnic lunch.

Cancellation in case of rain

Free admission. No registration required.

L’événement La matinée des tout-petits à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE