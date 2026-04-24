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La matinée des tout-petits à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou

La matinée des tout-petits à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou

La matinée des tout-petits à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou samedi 20 juin 2026.

Adresse : 74 Rue Gouverneur

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

La matinée des tout-petits à la bibliothèque

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Une matinée entre jeux et livres spécialement réservée aux enfants de 0 à 5 ans. Avec des espaces de jeux adaptés, des tapis de lecture, des zones de motricité et des ateliers créatifs.
Pique-nique partagé le midi.
Annulation en cas de pluie
Gratuit. Sans inscription.
Avec la ludothèque Ludo’Perche, une matinée entre jeux et livres spécialement réservée aux enfants de 0 à 5 ans. Avec des espaces de jeux adaptés, des tapis de lecture, des zones de motricité et des ateliers créatifs.
Si le temps le permet, la matinée se terminera par un pique-nique partagé sur les pelouses de la bibliothèque.
Annulation en cas de pluie
Gratuit. Sans inscription.
Renseignement au 02.37.52.76.16.   .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16  bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

A morning of games and books specially reserved for children aged 0 to 5. With adapted play areas, reading mats, motor skills zones and creative workshops.
Shared picnic lunch.
Cancellation in case of rain
Free admission. No registration required.

L’événement La matinée des tout-petits à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE

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