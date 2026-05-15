Soirée karaoké et couscous à l’ASJ Nogent-le-Rotrou
Soirée karaoké et couscous à l’ASJ Nogent-le-Rotrou samedi 20 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Soirée karaoké et couscous à l’ASJ
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée karaoké & couscous à l’ASJ, samedi 20 juin à 19h.
À vos micros ! L’occasion de se retrouver dans la bonne humeur.
Pensez à réserver votre repas 064550468
Soirée karaoké & couscous à l’ASJ, samedi 20 juin à 19h.
À vos micros ! L’occasion de se retrouver dans la bonne humeur.
Pensez à réserver votre repas 064550468 .
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 45 59 04 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Karaoke & couscous evening at ASJ, Saturday June 20 at 7pm.
Grab your mics! An opportunity to get together in good spirits.
Don’t forget to book your meal: 064550468
L’événement Soirée karaoké et couscous à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-15 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Enregistrement public de 2 émissions de radio Nogent-le-Rotrou 20 mai 2026
- SON ODEUR APRES LA PLUIE – SALLE SIMONE SIGNORET Nogent Le Rotrou 22 mai 2026
- Book club ados Nogent-le-Rotrou 23 mai 2026
- Exposition des travaux des 5e du collège Arsène Meunier, Musée de l’histoire du Perche, Nogent-le-Rotrou 23 mai 2026
- Visite libre du monument et présentation des travaux des 5e du collège Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou, Château des Comtes du Perche, musée de l’histoire du Perche, Nogent-le-Rotrou 23 mai 2026