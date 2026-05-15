Nogent-le-Rotrou

Soirée karaoké et couscous à l’ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée karaoké & couscous à l’ASJ, samedi 20 juin à 19h.

À vos micros ! L’occasion de se retrouver dans la bonne humeur.

Pensez à réserver votre repas 064550468

Soirée karaoké & couscous à l’ASJ, samedi 20 juin à 19h.

À vos micros ! L’occasion de se retrouver dans la bonne humeur.

Pensez à réserver votre repas 064550468 .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 45 59 04 68

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English :

Karaoke & couscous evening at ASJ, Saturday June 20 at 7pm.

Grab your mics! An opportunity to get together in good spirits.

Don’t forget to book your meal: 064550468

L’événement Soirée karaoké et couscous à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-15 par OTs DU PERCHE