Nogent-le-Rotrou

Fête de la Musique 2026

Place St Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Nogent-le-Rotrou célèbre la nouvelle édition de la fête de la musique ! L’occasion pour les artistes amateurs ou non de se produire devant le public.

Cette année encore, la municipalité endossera le rôle de chef d’orchestre de cet événement populaire en coordonnant les nombreuses initiatives !

Nogent-le-Rotrou célèbre diamche 21 juin 2026, la 44e édition de la Fête de la musique ! L’occasion pour les artistes amateurs ou non de se produire devant le public. Cette année encore, la municipalité endossera le rôle de chef d’orchestre de cet événement populaire en coordonnant toutes les initiatives et en mettant en place une scène place Saint-Pol.

Pour les musiciens ou chanteurs intéressés, contacter le service culturel au 06.20.70.46.65. .

Place St Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Nogent-le-Rotrou celebrates the latest edition of its music festival! An opportunity for amateur and amateur artists alike to perform for the public.

Once again this year, the municipality will take on the role of conductor of this popular event, coordinating the many initiatives!

L’événement Fête de la Musique 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE