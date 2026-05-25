Nogent-le-Rotrou

Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nogent-le-Rotrou visite à la carte.

Faîtes votre visite ! Les participants choisissent leur thème parmi ceux proposés. Voyage dans le temps ou plutôt thématique révolution industrielle ? Delphine, guide conférencière percheronne est à votre écoute !

Environ 1h30 Réservation vivement conseillée

Nogent-le-Rotrou visite à la carte.

Faîtes votre visite ! Les participants choisissent leur thème parmi ceux proposés. Voyage dans le temps ou plutôt thématique révolution industrielle ? Delphine, guide conférencière percheronne est à votre écoute !

Environ 1h30 Réservation vivement conseillée

Entre amis ou en famille, c’est l’occasion de (re)découvrir notre ville d’une nouvelle façon !

Lien de réservation https://visites-percheronnes.fr/ ou visites.percheronnes@gmail.com

Réservation vivement conseillée ;) .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire visites.percheronnes@gmail.com

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English :

Nogent-le-Rotrou: visit à la carte.

Make your own visit! Participants choose their theme from those on offer. Time travel or industrial revolution? Delphine, a Percheron tour guide, is at your service!

Approx. 1h30 Reservations strongly recommended

L’événement Visite guidée Nogent-le-Rotrou et son histoire Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-25 par OTs DU PERCHE