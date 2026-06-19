Escape Game ASJ Nogent-le-Rotrou
Escape Game ASJ Nogent-le-Rotrou samedi 20 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Escape Game ASJ
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 72 – 72 – EUR
72
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-12-27
Date(s) :
2026-06-20
Escape Game à l’ASJ !
A partir du samedi 20 Juin puis tous les weekends.
Partez à l’aventure avec vos ami.e.s dans les mystérieuses archives oubliées de l’ASJ.
Durée 1 heure et demie dès 10 ans.
2 à 5 participant.e.s.
Se présenter 10 minutes avant la session.
Pensez à réserver.
Escape Game à l’ASJ !
A partir du samedi 20 Juin puis tous les weekends.
Partez à l’aventure avec vos ami.e.s dans les mystérieuses archives oubliées de l’ASJ. Réflexion, cohésion et adrénaline seront au rendez-vous de cette expérience immersive dans un décor réaliste.
Durée 1 heure et demi dès 10 ans.
2 à 5 participant.e.s.
Se présenter 10 minutes avant la session.
Pensez à réserver.
36 rue des tanneurs à Nogent-le-Rotrou.
Parking gratuit sur place. 72 .
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45 asj.escape@gmail.com
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English :
Escape Game at the ASJ!
Starting Saturday, June 20, and every weekend thereafter.
Embark on an adventure with your friends in the mysterious, forgotten archives of the ASJ.
Duration: 1.5 hours ages 10 and up.
2 to 5 participants.
Please arrive 10 minutes before the session.
Don’t forget to make a reservation.
L’événement Escape Game ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE
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