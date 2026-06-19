Nogent-le-Rotrou

Escape Game ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 72 – 72 – EUR

72

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-06-20

Escape Game à l’ASJ !

A partir du samedi 20 Juin puis tous les weekends.

Partez à l’aventure avec vos ami.e.s dans les mystérieuses archives oubliées de l’ASJ.

Durée 1 heure et demie dès 10 ans.

2 à 5 participant.e.s.

Se présenter 10 minutes avant la session.

Pensez à réserver.

Escape Game à l’ASJ !

A partir du samedi 20 Juin puis tous les weekends.

Partez à l’aventure avec vos ami.e.s dans les mystérieuses archives oubliées de l’ASJ. Réflexion, cohésion et adrénaline seront au rendez-vous de cette expérience immersive dans un décor réaliste.

Durée 1 heure et demi dès 10 ans.

2 à 5 participant.e.s.

Se présenter 10 minutes avant la session.

Pensez à réserver.

36 rue des tanneurs à Nogent-le-Rotrou.

Parking gratuit sur place. 72 .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45 asj.escape@gmail.com

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English :

Escape Game at the ASJ!

Starting Saturday, June 20, and every weekend thereafter.

Embark on an adventure with your friends in the mysterious, forgotten archives of the ASJ.

Duration: 1.5 hours ages 10 and up.

2 to 5 participants.

Please arrive 10 minutes before the session.

Don’t forget to make a reservation.

L’événement Escape Game ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE