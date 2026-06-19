Nogent-le-Rotrou

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Proposé par le Théâtre Buissonnier et conduit par la cheffe de cœur Irene Doria, cet ensemble vocal A cappela vous présentera le fruit de son travail d’atelier.

Des chansons françaises et internationales !

Accès libre.­

Proposé par le Théâtre Buissonnier et conduit par la cheffe de cœur Irene Doria, cet ensemble vocal A cappela vous présentera le fruit de son travail d’atelier.

Des chansons françaises et internationales !

Accès libre.­ .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77

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English :

Presented by the Théâtre Buissonnier and led by choir director Irene Doria, this a cappella vocal ensemble will present the results of their workshop.

French and international songs!

Free admission.

L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE