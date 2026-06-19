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CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER Nogent-le-Rotrou

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER Nogent-le-Rotrou

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER Nogent-le-Rotrou vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Sainte-Anne

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Nogent-le-Rotrou

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Proposé par le Théâtre Buissonnier et conduit par la cheffe de cœur Irene Doria, cet ensemble vocal A cappela vous présentera le fruit de son travail d’atelier.
Des chansons françaises et internationales !
Accès libre.­
Proposé par le Théâtre Buissonnier et conduit par la cheffe de cœur Irene Doria, cet ensemble vocal A cappela vous présentera le fruit de son travail d’atelier.
Des chansons françaises et internationales !
Accès libre.­   .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 

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English :

Presented by the Théâtre Buissonnier and led by choir director Irene Doria, this a cappella vocal ensemble will present the results of their workshop.
French and international songs!
Free admission.

L’événement CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL EN CHANT(I)ER Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE

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