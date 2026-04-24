Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou
Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou samedi 13 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Défi-lectures juin 2026
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
2ème rdv 2026 du défi-lectures pour continuer à découvrir la nouvelle sélection.
Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque autour d’un petit-déjeuner )
Découvertes, coups de cœur, objectifs venez échanger !
A partir de 14 ans.
2ème rdv 2026 du défi-lectures pour continuer à découvrir la nouvelle sélection.
Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque autour d’un petit-déjeuner )
Découvertes, coups de cœur, objectifs venez échanger !
A partir de 14 ans. .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
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English :
2nd rdv 2026 of the défi-lectures to continue discovering the new selection.
The library’s fun breakfast get-togethers )
Discoveries, favorites, objectives: come and chat!
Ages 14 and up.
L’événement Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE
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