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Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou

Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou

Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou samedi 13 juin 2026.

Adresse : 74 Rue Gouverneur

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Défi-lectures juin 2026

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

2ème rdv 2026 du défi-lectures pour continuer à découvrir la nouvelle sélection.
Les rendez-vous ludiques de la bibliothèque autour d’un petit-déjeuner )
Découvertes, coups de cœur, objectifs venez échanger !
A partir de 14 ans.
2ème rdv 2026 du défi-lectures pour continuer à découvrir la nouvelle sélection.
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A partir de 14 ans.   .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16  bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

2nd rdv 2026 of the défi-lectures to continue discovering the new selection.
The library’s fun breakfast get-togethers )
Discoveries, favorites, objectives: come and chat!
Ages 14 and up.

L’événement Défi-lectures juin 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE

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