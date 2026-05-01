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Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Rue du val

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers Quartier des Gauchetières

Rue du val Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

L’APE du Collège Pierre Brossolette vous attend nombreux pour ce vide-greniers qui aura lieu au quartier des Gauchetières.
Profiter aussi d’une restauration & d’une buvette sur place.
L’APE du Collège Pierre Brossolette vous attend nombreux pour ce vide-greniers qui aura lieu au quartier des Gauchetières.
Profiter aussi d’une restauration & d’une buvette sur place.
Pour les exposants
– Réservation obligatoire 06 98 71 82 51
– 2€ le mètre   .

Rue du val Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 71 82 51 

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English :

The APE du Collège Pierre Brossolette is looking forward to seeing you at this garage sale in the Gauchetières district.
Catering and refreshments will also be available.

L’événement Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-19 par OTs DU PERCHE

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