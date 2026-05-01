Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou
Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou dimanche 31 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Vide-greniers Quartier des Gauchetières
Rue du val Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’APE du Collège Pierre Brossolette vous attend nombreux pour ce vide-greniers qui aura lieu au quartier des Gauchetières.
Profiter aussi d’une restauration & d’une buvette sur place.
L’APE du Collège Pierre Brossolette vous attend nombreux pour ce vide-greniers qui aura lieu au quartier des Gauchetières.
Profiter aussi d’une restauration & d’une buvette sur place.
Pour les exposants
– Réservation obligatoire 06 98 71 82 51
– 2€ le mètre .
Rue du val Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 71 82 51
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English :
The APE du Collège Pierre Brossolette is looking forward to seeing you at this garage sale in the Gauchetières district.
Catering and refreshments will also be available.
L’événement Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-19 par OTs DU PERCHE
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