Nogent-le-Rotrou

La Balise à l’Arsenal

8 Place Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Balise du Perche vous propose un plateau éclectique pour une soirée musicale à l’Arsenal

Rendez-vous samedi 30 mai avec au programme

> ARNAUD DELANDE

> OUTRE MESURE feat. Matt2

> BAM !

—

Bar et petite restauration sur place

Prix libre

La Balise du Perche vous propose un plateau éclectique pour une soirée musicale à l’Arsenal

Rendez-vous samedi 30 mai avec au programme

> ARNAUD DELANDE (chanson rock)

> OUTRE MESURE feat. Matt2 (hip hop)

> BAM ! (blues rock)

—

Bar et petite restauration sur place

Prix libre .

8 Place Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire balise.perche@gmail.com

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English :

La Balise du Perche brings you an eclectic line-up for an evening of music at the Arsenal

Join us on Saturday, May 30 for a program featuring

> ARNAUD DELANDE

> OUTRE MESURE feat. Matt2

> BAM!

—

Bar and snacks on site

Free admission

L’événement La Balise à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE