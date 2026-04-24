La Balise à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou
La Balise à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou samedi 30 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
La Balise à l’Arsenal
8 Place Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Balise du Perche vous propose un plateau éclectique pour une soirée musicale à l’Arsenal
Rendez-vous samedi 30 mai avec au programme
> ARNAUD DELANDE
> OUTRE MESURE feat. Matt2
> BAM !
—
Bar et petite restauration sur place
Prix libre
La Balise du Perche vous propose un plateau éclectique pour une soirée musicale à l’Arsenal
Rendez-vous samedi 30 mai avec au programme
> ARNAUD DELANDE (chanson rock)
> OUTRE MESURE feat. Matt2 (hip hop)
> BAM ! (blues rock)
—
Bar et petite restauration sur place
Prix libre .
8 Place Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire balise.perche@gmail.com
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English :
La Balise du Perche brings you an eclectic line-up for an evening of music at the Arsenal
Join us on Saturday, May 30 for a program featuring
> ARNAUD DELANDE
> OUTRE MESURE feat. Matt2
> BAM!
—
Bar and snacks on site
Free admission
L’événement La Balise à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE
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