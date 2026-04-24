Nogent-le-Rotrou

Festival à Portée de Voix 2026 Festival Chanson

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-03

A Portée de voix Festival Chanson Édition 2026 du 3 au 7 juin.

Nos cœurs vont palpiter un peu plus fort à Nogent le Rotrou, sur notre beau territoire percheron, avec une programmation fort sympathique dans un joli cadre !

Une guinguette, des ateliers, des animations !

*Beau festival* D

A Portée de Voix -11 ans !!

Parce que la chanson nous accompagne tout au long de notre vie, elle se déclinera pour

tous les âges et tous les publics. Des rendez-vous culturels et festifs sont proposés des spectacles, des animations, des surprises et bien sur une guinguette pour se rencontrer, se retrouver et pourquoi pas chanter -)

Au programme des artistes singuliers, généreux, à la plume libre et vive, des voix qui donnent le frisson et des chansons impertinentes, touchantes, drôles…

Partageons nos émotions, cultivons nos différences , gardons nos lumières allumées !

La Guinguette & son jardin ouvrent leurs portes 1h30 avant chaque spectacle.

Petite restauration avant & après.

Festival organisé par l’association Le Perche (en) Chanteurs et la Ville de Nogent-le-Rotrou. .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 03 93 festivalaporteedevoix@orange.fr

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English :

A Portée de voix Festival Chanson Edition 2026 from June 3 to 7.

Our hearts are going to beat a little faster in Nogent le Rotrou, on our beautiful Percheron territory, with a very sympathetic program in a beautiful setting!

A guinguette, workshops, entertainment!

*Great festival* D

L’événement Festival à Portée de Voix 2026 Festival Chanson Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE