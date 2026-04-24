Festival à Portée de Voix 2026 Festival Chanson Nogent-le-Rotrou
Festival à Portée de Voix 2026 Festival Chanson Nogent-le-Rotrou mercredi 3 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Festival à Portée de Voix 2026 Festival Chanson
2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-03
A Portée de voix Festival Chanson Édition 2026 du 3 au 7 juin.
Nos cœurs vont palpiter un peu plus fort à Nogent le Rotrou, sur notre beau territoire percheron, avec une programmation fort sympathique dans un joli cadre !
Une guinguette, des ateliers, des animations !
*Beau festival* D
A Portée de Voix -11 ans !!
Parce que la chanson nous accompagne tout au long de notre vie, elle se déclinera pour
tous les âges et tous les publics. Des rendez-vous culturels et festifs sont proposés des spectacles, des animations, des surprises et bien sur une guinguette pour se rencontrer, se retrouver et pourquoi pas chanter -)
Au programme des artistes singuliers, généreux, à la plume libre et vive, des voix qui donnent le frisson et des chansons impertinentes, touchantes, drôles…
Partageons nos émotions, cultivons nos différences , gardons nos lumières allumées !
La Guinguette & son jardin ouvrent leurs portes 1h30 avant chaque spectacle.
Petite restauration avant & après.
Festival organisé par l’association Le Perche (en) Chanteurs et la Ville de Nogent-le-Rotrou. .
2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 03 93 festivalaporteedevoix@orange.fr
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English :
A Portée de voix Festival Chanson Edition 2026 from June 3 to 7.
Our hearts are going to beat a little faster in Nogent le Rotrou, on our beautiful Percheron territory, with a very sympathetic program in a beautiful setting!
A guinguette, workshops, entertainment!
*Great festival* D
L’événement Festival à Portée de Voix 2026 Festival Chanson Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE
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