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Concert Festiv’ 2026 Flûte et champagne Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Flûte et champagne Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Flûte et champagne Nogent-le-Rotrou vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Place Saint-Pol

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Flûte et champagne

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
1ère date Flûte et champagne (musiques populaires).
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
1ère date Flûte et champagne (musiques populaires).
Flûtes et Champagne est la réunion de deux électrons libres adeptes d’improvisations et de lâcher-prise musical. Marc Loy, voix grave et guitariste à l’acoustique percussive et Olivier Ombredane, maestro de la flûte traversière et percussionniste envoûtant.
Le style de musique est un melting-pot de musiques populaires avec un spectre qui couvre le rock des 70’s, le swing jazz, les bandes originales de films & le folk avec des arrangements privilégiant la présence de la flûte.
Accès libre   .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68 

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English :

The Festiv’ d’été is back, with a lively musical program in Place Saint-Pol!
From June 5 to August 28, 2026 Every Friday at 6.30pm.
1st date: Flûte et champagne (popular music).
Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Flûte et champagne Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE

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