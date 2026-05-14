Salon du bien-être et de l’artisanat Nogent-le-Rotrou
Salon du bien-être et de l’artisanat Nogent-le-Rotrou samedi 30 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Salon du bien-être et de l’artisanat
ASJ Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Circonflexe organise sa 4e édition du salon bien-être et de l’artisanat à l’ A.S.J.
Venez rencontrer les praticiens du coin et prenez soin de votre corps et de votre esprit.
Entrée gratuite.
Food truck et boissons sur place.
Le Circonflexe organise sa 4e édition du Salon Bien-être et de l’artisanat à l’ A.S.J.
Venez rencontrer les praticiens du coin et prenez soin de votre corps et de votre esprit.
Entrée gratuite.
Food truck et boissons sur place. .
ASJ Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 contact@lecirconflexe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Circonflexe organizes its 4th edition of the well-being and crafts fair at the A.S.J.
Come and meet local practitioners and take care of your body and mind.
Free admission.
Food truck and drinks on site.
L’événement Salon du bien-être et de l’artisanat Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-11 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Concert live chez Margaux avec Pick’n pop Nogent-le-Rotrou 14 mai 2026
- SOIRÉE JOUEUSES & JOUEURS Nogent-le-Rotrou 15 mai 2026
- Opérette Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Nogent-le-Rotrou 15 mai 2026
- Concert en l’église de Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou 16 mai 2026
- Opérette Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Nogent-le-Rotrou 16 mai 2026