Nogent-le-Rotrou

Salon du bien-être et de l’artisanat

ASJ Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Circonflexe organise sa 4e édition du salon bien-être et de l’artisanat à l’ A.S.J.

Venez rencontrer les praticiens du coin et prenez soin de votre corps et de votre esprit.

Entrée gratuite.

Food truck et boissons sur place.

Le Circonflexe organise sa 4e édition du Salon Bien-être et de l’artisanat à l’ A.S.J.

Venez rencontrer les praticiens du coin et prenez soin de votre corps et de votre esprit.

Entrée gratuite.

Food truck et boissons sur place. .

ASJ Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 contact@lecirconflexe.com

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English :

The Circonflexe organizes its 4th edition of the well-being and crafts fair at the A.S.J.

Come and meet local practitioners and take care of your body and mind.

Free admission.

Food truck and drinks on site.

L’événement Salon du bien-être et de l’artisanat Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-11 par OTs DU PERCHE