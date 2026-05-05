Concert en l’église de Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou
Concert en l’église de Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou samedi 16 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert en l’église de Saint-Hilaire
Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert La ville de Nogent le Rotrou et le comité de jumelage accueillent une délégation de Baiersbronn. Dans ce cadre, un concert proposé par une chorale de Baiersbronn et Nogent-le-Rotrou se produira en l’église Saint Hilaire.
Participation au chapeau au profit de la restauration des vitraux
Concert en l’église Saint-Hilaire.
Le comité de jumelage de Nogent-le-Rotrou et Les Amis de l’église Saint-Hilaire s’associent pour proposer un concert (classique, gospel, folk) avec les chorales Tonart de Baiersbronn (Allemagne) et Erato & Co de Nogent-le-Rotrou samedi 16 mai à 17h.
Entrée libre.
Participation au chapeau au profit de la restauration de l’église Saint-Hilaire .
Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Concert The town of Nogent-le-Rotrou and its twinning committee welcome a delegation from Baiersbronn. A concert by a choir from Baiersbronn and Nogent-le-Rotrou will take place in the church of Saint Hilaire.
Hats off to the benefit of the restoration of the stained-glass windows
L’événement Concert en l’église de Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE
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