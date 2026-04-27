Nogent-le-Rotrou

Concert classique accordéon et violoncelle en l’Eglise Saint Hilaire

Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:10:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association Musiques originales de la grande Europe organise un concert de musique classique ~ Accordéon et Violoncelle ~

De l’émotion à l’état pur avec Eric Blin, soliste et compositeur accompagné d’Adrien Michel, professeur au conservatoire des Coëvrons.

Entrée libre

à l’Eglise Saint Hilaire

L’association Musiques originales de la grande Europe organise un concert de musique classique ~ Accordéon et Violoncelle ~

De l’émotion à l’état pur avec Eric Blin, soliste et compositeur accompagné d’Adrien Michel, professeur au conservatoire des Coëvrons.

Au programme ; des Œuvres de Caccini, Vivaldi, Bach, etc…

Durée du concert 1 h 10 mn de musique.

Entrée libre avec une participation aux frais souhaitée.

Rendez-vous à L’Eglise Saint Hilaire le Dimanche 10 mai à 17h. .

Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The association Musiques originales de la grande Europe organizes a concert of classical music ~ Accordion and Cello ~

Pure emotion with Eric Blin, soloist and composer, accompanied by Adrien Michel, teacher at the Conservatoire des Coëvrons.

Free admission

at Eglise Saint Hilaire

L’événement Concert classique accordéon et violoncelle en l’Eglise Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-23 par OTs DU PERCHE