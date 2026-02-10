Fabrication d’un séchoir solaire Nogent-le-Rotrou

Fabrication d’un séchoir solaire

111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-27 09:00:00

fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Déshydratez et conservez fruits, légumes et plantes sans électricité !

Si cela vous intéresse, alors venez fabriquer votre séchoir solaire au cours de 2 jours d’atelier avec l’aide de la Boite à Outils.

Même si vous n’êtes spécialiste du bricolage, vous pourrez dans un cadre convivial et d’entraide, manipuler les outils, acquérir quelques techniques de menuiserie, bénéficier de conseils précieux pour la fabrication de votre séchoir que vous pourrez ensuite rapporter à la maison.

Réservation jusqu’au 24 avril 12h.

Réalisation max de 4 séchoirs solaires.

Prévoir pique-nique.

Minimum 14 ans et bricoleur accompagné d’un adulte.

Payant (espèces ou chèques directement auprès de l’association LBAO) .

111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

English :

Dehydrate and preserve fruit, vegetables and plants without electricity!

