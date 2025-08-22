Manoirs entre Berthe et Ronne n°5 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Manoirs entre Berthe et Ronne n°5 En VTC

Manoirs entre Berthe et Ronne n°5 44 rue Villette Gâté 28400 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 21400.0

De belles côtes ponctuent ce parcours sportif autour des vallées de la Ronne et de la Berthe que vous dominerez le plus souvent. Les collines du Perche sont partout présentes et vous apercevrez quelques manoirs privés, particularité du patrimoine bâti percheron.

http://www.123randonnee.fr/ +33 2 37 84 01 00

English : Manoirs entre Berthe et Ronne n°5

This sports trail weaves between lovely rolling hills, for the most part overlooking the Ronne and Berthe valleys below. Catch an occasional glimpse of Le Perche’s distinctive private manor houses, nestling amidst the local hillsides that accompany you all the way.

Deutsch : Landsitze zwischen Berthe und Ronne

Bei dieser sportlichen Tour rund um die Täler von Ronne und Berthe gibt es schöne Hänge, die Sie meistens bewältigen werden. Die Hügel des Perche sind überall, und Sie werden einige private Landsitze sehen, eine Besonderheit des architektonischen Erbes des Perche.

Italiano :

Splendide colline punteggiano questo percorso sportivo attorno alle valli della Ronne e della Berthe, che per lo più trascurerete. Le colline del Perche sono ovunque e potrete vedere alcune case padronali private, una particolarità del patrimonio edilizio del Percheron.

Español :

Hermosas colinas jalonan esta ruta deportiva en torno a los valles de la Ronne y la Berthe, que en su mayor parte pasará por alto. Las colinas del Perche están por todas partes y podrá ver algunas casas solariegas privadas, una particularidad del patrimonio construido por los Percheron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire