Ozée, les vallons des Noyers n°16 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Ozée, les vallons des Noyers n°16 En VTC

Ozée, les vallons des Noyers n°16 28400 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 37500.0 Tarif :

Le circuit au coeur des 3 vallées de la Vinette, de la Cloche et de l’Arcisse.

http://www.123randonnee.fr/ +33 2 37 29 68 86

English : Ozée, les vallons des Noyers n°16

This sports trail weaves between lovely rolling hills, for the most part overlooking the Ronne and Berthe valleys below. Catch an occasional glimpse of Le Perche’s distinctive private manor houses, nestling amidst the local hillsides that accompany you all the way.

Deutsch : Landsitze zwischen Berthe und Ronne Copie

Bei dieser sportlichen Tour rund um die Täler von Ronne und Berthe gibt es schöne Hänge, die Sie meistens bewältigen werden. Die Hügel des Perche sind überall, und Sie werden einige private Landsitze sehen, eine Besonderheit des architektonischen Erbes des Perche.

Italiano :

Il circuito nel cuore delle 3 valli della Vinette, della Cloche e dell’Arcisse.

Español :

El circuito en el corazón de los 3 valles de la Vinette, la Cloche y la Arcisse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire