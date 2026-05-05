Rencontre Ariane et Béatrice Massenet Nogent-le-Rotrou
Rencontre Ariane et Béatrice Massenet Nogent-le-Rotrou samedi 9 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Rencontre Ariane et Béatrice Massenet
Librairie La Place Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La Librairie La Place vous propose de rencontrer Ariane et Béatrice Massenet. Leur ouvrage Mères & Filles explore ces relations à travers quinze témoignages de femmes connues.
Rencontre suivie d’une dédicace.
La Librairie La Place vous propose de rencontrer Ariane et Béatrice Massenet. Leur ouvrage Mères & Filles explore ces relations à travers quinze témoignages de femmes connues (Noémie Merlant, Valérie Damidot, Dorothée Olliéric). Elles ont fait le choix de l’intime et du refus des tabous. Violence conjugale, grossophobie, homophobie, rapport à la maternité, au handicap, à la réussite mères et filles se livrent avec une grande sincérité.
Rencontre suivie d’une dédicace. .
Librairie La Place Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire librairielaplacenogent@gmail.com
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English :
La Place Bookshop invites you to meet Ariane and Béatrice Massenet. Their book Mères & Filles explores these relationships through the testimonies of fifteen well-known women.
Meeting followed by book signing.
L’événement Rencontre Ariane et Béatrice Massenet Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE
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