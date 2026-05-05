Nogent-le-Rotrou

Rencontre Ariane et Béatrice Massenet

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Librairie La Place vous propose de rencontrer Ariane et Béatrice Massenet. Leur ouvrage Mères & Filles explore ces relations à travers quinze témoignages de femmes connues.

Rencontre suivie d’une dédicace.

La Librairie La Place vous propose de rencontrer Ariane et Béatrice Massenet. Leur ouvrage Mères & Filles explore ces relations à travers quinze témoignages de femmes connues (Noémie Merlant, Valérie Damidot, Dorothée Olliéric). Elles ont fait le choix de l’intime et du refus des tabous. Violence conjugale, grossophobie, homophobie, rapport à la maternité, au handicap, à la réussite mères et filles se livrent avec une grande sincérité.

Rencontre suivie d’une dédicace. .

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire librairielaplacenogent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Place Bookshop invites you to meet Ariane and Béatrice Massenet. Their book Mères & Filles explores these relationships through the testimonies of fifteen well-known women.

Meeting followed by book signing.

L’événement Rencontre Ariane et Béatrice Massenet Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-02 par OTs DU PERCHE