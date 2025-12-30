RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club Nogent-le-Rotrou
RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club Nogent-le-Rotrou mardi 5 mai 2026.
RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05 20:00:00
2026-05-05
LE NOGENT’S BOOK CLUB VOTRE RDV MENSUEL DU MARDI !
Thème Romances
Une collab’ entre la bibliothèque et la librairie La Place. Le rendez-vous mensuel du mardi pour parler littérature. On vous attend nombreux pour ce rendez-vous mensuel!
Informations auprès de la Bibliothèque municipale 02 37 52 76 16 ou
Librairie La Place librairielaplacenogent@gmail.com
18h30-20h
> Nogent-le-Rotrou Bibliothèque municipale, 74 rue Gouverneur .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
NOGENT’S BOOK CLUB
Theme: Romances
A collaboration between the library and La Place bookshop. We look forward to seeing you there!
6.30pm-8pm
