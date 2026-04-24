Exposition Céramiques I La Terre Qui Chante Nogent-le-Rotrou
Exposition Céramiques I La Terre Qui Chante Nogent-le-Rotrou jeudi 14 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Exposition Céramiques I La Terre Qui Chante
44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Venez découvrir cette exposition de céramique À nos empreintes proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !
Du 14 au 17 mai 2026 de 10h à 18h30
Accès libre I Vernissage le 16 mai à 11h
Venez découvrir cette exposition de céramique À nos empreintes proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !
Du 14 au 17 mai 2026 de 10h à 18h30
Accès libre I Vernissage le 16 mai à 11h .
44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire milhomm@orange.fr
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English :
Come and discover this ceramics exhibition À nos empreintes (In our footsteps) by the artisans of La Terre qui Chante!
May 14 to 17, 2026 from 10 a.m. to 6:30 p.m
Free admission I Opening on May 16 at 11 a.m
L’événement Exposition Céramiques I La Terre Qui Chante Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE
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