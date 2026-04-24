Nogent-le-Rotrou

Exposition Céramiques I La Terre Qui Chante

44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Venez découvrir cette exposition de céramique À nos empreintes proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !

Du 14 au 17 mai 2026 de 10h à 18h30

Accès libre I Vernissage le 16 mai à 11h

Venez découvrir cette exposition de céramique À nos empreintes proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !

Du 14 au 17 mai 2026 de 10h à 18h30

Accès libre I Vernissage le 16 mai à 11h .

44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire milhomm@orange.fr

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English :

Come and discover this ceramics exhibition À nos empreintes (In our footsteps) by the artisans of La Terre qui Chante!

May 14 to 17, 2026 from 10 a.m. to 6:30 p.m

Free admission I Opening on May 16 at 11 a.m

L’événement Exposition Céramiques I La Terre Qui Chante Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE