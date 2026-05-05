Nogent-le-Rotrou

Exposition Au pays des merveilles

Ecole Paul Langevin Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 16:30:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Exposition Au pays des merveilles à l’école Paul Langevin.

Venez nombreux pour célébrer la magie de l’art et de la créativité,

Vous découvrirez des oeuvres, pleines de couleurs, de rêve et de poésie, des écoliers et de leurs accompagnants du quartier des Gauchetières.

Entrée libre.

Exposition Au pays des merveilles à l’école Paul Langevin.

Venez nombreux pour célébrer la magie de l’art et de la créativité,

Vous découvrirez des oeuvres, pleines de couleurs, de rêve et de poésie, des écoliers de Jean-Macé, de Paul-Langevin et du collège Pierre-Brossolette, des parents, de la crèche, de la Ressourcerie, de la Maison partagée, de l’Espace jeune, de l’accueil de loisirs, et de la Terre qui Chante.

Entrée libre le

>> 05 mai de 16h45 à 19h00,

>> 7, 11, 12 mai de 16h30 à 19h00. .

Ecole Paul Langevin Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 08 67

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English :

Au pays des merveilles exhibition at Paul Langevin school.

Come one, come all to celebrate the magic of art and creativity,

You’ll discover colorful, dreamy and poetic works by schoolchildren and their caregivers from the Gauchetières district.

Free admission.

L’événement Exposition Au pays des merveilles Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE