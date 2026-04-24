Nogent-le-Rotrou

Opérette Monsieur Choufleuri restera chez lui le…

Salle Pierre Mendès France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Opéra en Campagne vous propose cette année, un opéra-bouffe ;

Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques OFFENBACH,

ainsi qu’en première partie ; un conte musical Un Petit Prince avec choeurs d’enfants et jeunes solistes.

Place à l’émerveillement et à l’humour du 14 au 17 mai.

Après le merveilleux accueil de Carmen en 2025, Opéra en campagne revient avec une nouvelle production, sous la direction artistique et musicale de Pierre Ledru et la mise en scène de Lys Nordet.

Cette année, place à l’émerveillement et à l’humour

Une parenthèse enchantée avec le conte musical Un petit Prince , sur un livret de Coralie Fayolle d’après Saint Exupéry, suivie d’une irrésistible dérision avec l’opéra-bouffe Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach.

> Jeudi 14 mai 17h

> Vendredi 15 mai 20h30

> Samedi 16 mai 20h30

> Dimanche 17 mai 17h

Tarifs et Réservations conseillés en ligne (17 €)

20 € sur place Salle Pierre Mendès France 20 .

Salle Pierre Mendès France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire association@operaencampagne.com

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English :

Opéra en Campagne presents this year’s opera-bouffe;

Monsieur Choufleuri restera chez lui le… by Jacques OFFENBACH,

as well as a musical tale, Un Petit Prince , with children’s choir and young soloists.

Wonder and humor from May 14 to 17.

L’événement Opérette Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE