Guinguette à l’ASJ Nogent-le-Rotrou
Guinguette à l’ASJ Nogent-le-Rotrou dimanche 5 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Guinguette à l’ASJ
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez partager un moment de joie et de bonne humeur à la Guinguette de l’ASJ !
Profitez d’un déjeuner convivial en pleine air avec vos amis et de l’ambiance de la guiguette.
20e par personne, 12e moins de 12 ans.
Réservation obligatoire.
A partir de midi.
Venez partager un moment de joie et de bonne humeur à la Guinguette de l’ASJ !
Profitez d’un déjeuner convivial en pleine air avec vos amis et de l’ambiance de la guiguette.
Menu proposé par le Circonflexe.
Réservation obligatoire.
A partir de midi. 20 .
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 04 16 18 71
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English :
Come share a moment of joy and good cheer at the ASJ Guinguette!
Enjoy a friendly outdoor lunch with your friends and soak up the guinguette atmosphere.
€20 per person, €12 for children under 12.
Reservations required.
Starting at noon.
L’événement Guinguette à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE
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