Nogent-le-Rotrou

Guinguette à l’ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez partager un moment de joie et de bonne humeur à la Guinguette de l’ASJ !

Profitez d’un déjeuner convivial en pleine air avec vos amis et de l’ambiance de la guiguette.

20e par personne, 12e moins de 12 ans.

Réservation obligatoire.

A partir de midi.

Venez partager un moment de joie et de bonne humeur à la Guinguette de l’ASJ !

Profitez d’un déjeuner convivial en pleine air avec vos amis et de l’ambiance de la guiguette.

Menu proposé par le Circonflexe.

Réservation obligatoire.

A partir de midi. 20 .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 04 16 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come share a moment of joy and good cheer at the ASJ Guinguette!

Enjoy a friendly outdoor lunch with your friends and soak up the guinguette atmosphere.

€20 per person, €12 for children under 12.

Reservations required.

Starting at noon.

L’événement Guinguette à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE