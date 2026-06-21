Nogent-le-Rotrou

Concert à la Guinguette Couleur Pomme

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Couleur Pomme en concert à la guinguette.

Venez vous détendre autour de ce concert du vendredi tout en sonorité joyeuse aux bords de l’Huisne.

Repas et boissons à base de produits locaux.

Réservation vivement conseillée pour la restauration sur place à partir de 19h.

Concert gratuit.

Concert du vendredi à la Guinguette Couleur Pomme.

Duo de reprises de tubes et chansons d’hier et d’aujourd’hui.

—

Repas et boissons à base de produits locaux.

Réservation vivement conseillée pour la restauration sur place à partir de 19h.

Concert gratuit. .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 83 28 25 87

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English :

Couleur Pomme in concert at La Guinguette.

Come relax and enjoy this Friday concert filled with cheerful music on the banks of the Huisne.

Meals and drinks made with local products.

Reservations are strongly recommended for on-site dining starting at 7:00 p.m.

Free concert.

L’événement Concert à la Guinguette Couleur Pomme Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-21 par OTs DU PERCHE