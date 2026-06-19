Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Visite commentée

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Visite commentée du château

Partez à la découverte du château à travers une visite commentée qui vous plonge dans son histoire, son architecture et la vie de ses anciens habitants.

Tous les jours à 15h

Visite commentée du château

Partez à la découverte du château à travers une visite commentée qui vous plonge dans son histoire, son architecture et la vie de ses anciens habitants.

Tous les jours à 15h .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

Guided Tour of the Castle

Set out to explore the castle on a guided tour that immerses you in its history, architecture, and the lives of its former inhabitants.

Every day at 3:00 p.m.

L’événement Vacances d’été au Château Visite commentée Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE