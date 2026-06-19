Vacances d’été au Château Visite commentée Nogent-le-Rotrou
Vacances d’été au Château Visite commentée Nogent-le-Rotrou mercredi 1 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Vacances d’été au Château Visite commentée
1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Visite commentée du château
Partez à la découverte du château à travers une visite commentée qui vous plonge dans son histoire, son architecture et la vie de ses anciens habitants.
Tous les jours à 15h
Visite commentée du château
Partez à la découverte du château à travers une visite commentée qui vous plonge dans son histoire, son architecture et la vie de ses anciens habitants.
Tous les jours à 15h .
1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02
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English :
Guided Tour of the Castle
Set out to explore the castle on a guided tour that immerses you in its history, architecture, and the lives of its former inhabitants.
Every day at 3:00 p.m.
L’événement Vacances d’été au Château Visite commentée Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE
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